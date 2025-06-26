واينت: السلطات الأمنية في إسرائيل أوقفت طالبًا بجامعة بن غوريون للاشتباه بتعامله مع إيران

أفاد موقع "واينت" الاسرائيلي، بأن "السلطات الأمنية في إسرائيل قبضت على ​طالب عربي​ في جامعة بن غوريون، للاشتباه في اتصاله بمسؤولين في المخابرات الإيرانية وتنفيذ مهام لصالحهم".

واشار الموقع الى أن "جهاز الشاباك والشرطة اعتقلا بشار حسن قاسم موسى، 22 عاما، من منطقة دير الأسد، للاشتباه في اتصاله بمسؤولين في المخابرات الإيرانية وتنفيذ مهام تحت إشرافهم".

ولفت "واينت" إلى أن "موسى نفذ هذه المهام في إطار تماهيه مع ما يحدث في قطاع غزة، وتلقى أموالا مقابل ذلك"، مؤكدا أن "النيابة العامة في المنطقة الجنوبية ستقدم قريبا لائحة اتهام ضد موسى".

وذكر الشاباك في بيان، أن "موسى حاول وهو طالب في نظم المعلومات في جامعة بن غوريون، إيذاء الناس عبر نثر مسامير على طريق رئيسي في بئر السبع وتشجيع خطاب التحريض على الانقسام".