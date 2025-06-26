"النشرة": مجهولون اقتحموا ليلًا مبنى بلدية رأس بعلبك وحطموا محتويات المكاتب

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في بعلبك، أنّ "مجهولين أقدموا ليل أمس الأربعاء، على اقتحام مبنى بلديّة ​رأس بعلبك​ في البقاع الشّمالي، حيث قاموا بتحطيم محتويات المكاتب وإلحاق أضرار بالأثاث والتّجهيزات الإداريّة".

وأشار إلى أنّ "فور وقوع الحادث، حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان وباشرت تحقيقاتها، كما بدأت بملاحقة الفاعلين لتحديد هويّتهم وتوقيفهم".