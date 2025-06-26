"النشرة": قوة إسرائيلية تسللت فجرًا إلى أطراف حولا وفجرت أحد المنازل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "قوّة إسرائيليّة تسلّلت فجرًا إلى أطراف بلدة ​حولا​ الجنوبيّة، وفجّرت منزل شهيد استُهدف بغارة الأسبوع الماضي، ووضعت لافتة تحريضيّة ضدّه".

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