بعقليني خلال احتفال "عدل ورحمة" بعيدَي الأب والموسيقى في سجن رومية: الفرح خميرة الحياة

أحيت "​جمعية عدل ورحمة​" بمناسبة عيدَي الأب والموسيقى، احتفالًا في مبنى المحكومين في ​سجن رومية​ المركزي، تحت شعار "الفرح خميرة الحياة وغيمة الصّيف الّتي تُمطر الدّفء"، تخلّلته أجواء موسيقيّة وغنائيّة، قدّم خلالها عدد من النّزلاء بمشاركة أفراد الجمعيّة، مجموعةً من الأغنيات اللّبنانيّة.

وأكّد رئيس الجمعيّة الأب ​نجيب بعقليني​ خلال الاحتفال، أنّ "الفرح حالة إنسانيّة تشبه خميرةً توضع في عجين الحياة: كميّة صغيرة لكنّها قادرة على تحويل المادّة السَّاكنة إلى كِيان نابض، مُنفتح، صالح ليُخبز ويُمنح للآخرين"، موضحًا أنّ "في البداية، هذه "الخميرة" لا تفعل فعلها، لكنّها تعمل بصمت، وتُغيِّر بنية الدّاخل وتقوده نحو الأمل والرّجاء".

ولفت إلى أنّ "الفرح يشبه غيمة صيف عابرة، قد لا تدوم طويلًا، لكن حين تمرّ، تترك في القلب انتعاشًا، وفي الذّاكرة أثرًا لا يُمحى. ليست الغيمة في ذاتها مطرًا دائمًا، لكنّها تحمل وعدًا، وقد تكفي رؤيتها ليهدأ القلق وتُبعثُ الرّوح من جديد".

وركّز بعقليني على أنّ "الفرح هو النّور وسط العتمة، يهمس: "ما زالت الحياة مُمكنة، وما زال الأمل صالحًا للاستهلاك اليومي". الإنسان الّذي يعرِف كيف يفرح، حتّى في ظروفٍ غير مثاليَّة، يمتلك سرًّا كبيرًا وهو إدراكه كيف يجعل من اليوم العادي لحظةً استثنائيَّة".

وأشار إلى أنّ "الجميل في الفرح أنّه معدٍ، وكما تنتقل الخميرة من قطعة عجين إلى أخرى. هكذا الفرح، ينتقل من شخص إلى آخر. فلنحرص على وضع "خميرتنا" اليوميّة من الفرح، مهما كانت صغيرة، في محيطنا".

على صعيد آخر، أثنى على "إعادة افتتاح المحكمة في سجن رومية، وهي خطوة من شأنها تخفيف الاكتظاظ شيئًا فشيئًا"، شاكرًا المسؤولين والعاملين في سجن رومية، وموجّهًا تحيّةً إلى أفراد الجمعيّة "الّذين يعملون من دون كلل، على الرّغم من النّقص الحادّ في المُساعدات على أنواعها، من الجهات المانِحة والحكوميّة والشّعبيّة".