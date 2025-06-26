الحكومة الأسترالية اعلنت فرض حزمة جديدة من العقوبات على 37 شخصية و7 كيانات روسية

أعلنت الحكومة الأسترالية "فرض حزمة جديدة من العقوبات على 37 شخصية و7 كيانات روسية".

واشارت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الى أن "العقوبات الجديدة تتضمن قيودا مالية وحظرا على دخول البلاد، وتستهدف أفرادا ومؤسسات في قطاعات الدفاع والطاقة والنقل والتأمين، إضافة إلى شخصيات إعلامية وفنية متهمة بنشر الدعاية الروسية".

كما استهدفت العقوبات أعضاء في مجالس إدارة شركات كبرى مثل "غازبروم نفط"، و"غازبروم بنك"، و"روسغيدرو"، و"سوفكومفلوت"، إضافة إلى المدير العام لشركة "تاتافتودور" أيرات شايمييف، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف.