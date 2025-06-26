يديعوت أحرونوت عن مزارعين ومصدرين إسرائيليين: اتساع نطاق مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في أوروبا

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن مزارعين ومصدرين إسرائيليين، الى "اتساع نطاق مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في أوروبا".
وشهدت إيطاليا في الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، في سياق ردود الفعل الشعبية والمدنية على الحرب في غزة. وقد برزت هذه الحملات في عدة قطاعات، من المتاجر الكبرى والأسواق المحلية إلى الجامعات والنقابات العمالية، حيث دعت منظمات حقوقية ونشطاء سياسيون إلى وقف التعامل مع الشركات المتورطة في دعم إسرائيل اقتصاديًا أو عسكريًا.
اما في ماليزيا تم إغلاق 108 أفرع من مطاعم كنتاكي، وسط مقاطعة شعبية لسلسلة الوجبات السريعة، إلى جانب عمليات إغلاق على نطاق أصغر لمواقع بيتزا هت وستاربكس وماكدونالدز.
كما أوقفت شركتا "جنرال أتلانتيك" و"سي في سي كابيتال بارتنرز" مبيعات حصص كبيرة بملايين الدولارات في الشركات التي تدير علامات تجارية للوجبات السريعة الأميركية في ماليزيا وإندونيسيا بسبب الاضطرابات الناجمة عن الاحتجاجات والمقاطعة.
ويتجنب المستهلكون في إندونيسيا وماليزيا ذواتي الأغلبية المسلمة العلامات التجارية الأميركية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في تشرين الأول الماضي، ويتم استهداف العلامات التجارية، بما في ذلك ستاربكس وكنتاكي وبيتزا هت، بسبب دعم واشنطن لإسرائيل.
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