كارني: كندا لا تخطط للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس وزراء ​كندا​ مارك كارني في مؤتمر صحفي في لاهاي على هامش قمة الناتو أن "انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي ليس مطروحا للنقاش ولا يدخل في أهدافها الاستراتيجية".

وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس قد ذكرت في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" إمكانية مناقشة هذا الموضوع، مازحة بالقول إن "كندا وإن لم تكن تقع في أوروبا إلا أنها تجاور الاتحاد الأوروبي عبر القطب الشمالي".

يذكر أن قمة الناتو تعقد في مدينة لاهاي بهولندا خلال يومي 24 و25 حزيران الجاري، وتمخضت القمة عن زيادة النفقات الدفاعية لكل دولة، لتصل إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.