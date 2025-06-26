عباس: مستعد للعمل مع ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل وتنفيذه

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"المواقف الشجاعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى وقف الحرب على غزة وإحلال وقف إطلاق نار دائم"، معتبراً ذلك خطوةً إضافيةً نحو تحقيق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإعادة الأمل لشعوب المنطقة بإمكانية تحقيق السلام والعدالة".

وأكد استعداد بلاده الكامل للتعاون الوثيق مع ترامب والجهات العربية والدولية ذات الصلة، للتفاوض حول اتفاق ​سلام شامل​ ضمن إطار زمني واضح، ينهي الاحتلال ويضمن الأمن للجميع، بناءً على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.