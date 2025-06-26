مقتل قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني متأثرًا بإصابته جراء ضربة إسرائيلية

أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التّابع للقوّات المسلّحة الإيرانيّة، مقتل قائد المقرّ ​علي شادماني​، متأثّرًا بجراحه البليغة الّتي أُصيب بها جرّاء قصف جوّي إسرائيلي الأسبوع الماضي.

وأشار في بيان، إلى أنّ "اللّواء المجاهد والفدائي علي شادماني، أحد القادة الشّجعان والمخلصين في طريق الإسلام، التحق بركب شهداء المقاومة، بعد إصابته بجراح خطيرة نتيجة القصف الوحشي الّذي نفّذه الكيان الصّهيوني الغاصب".

ويُعدّ شادماني أحد القادة البارزين في الحرس الثوري الإيراني، وقد تولّى في حزيران الحالي قيادة مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، خلفًا للواء غلام علي رشيد، الّذي قُتل في غارة جوّيّة إسرائيليّة في 13 الحالي، ضمن سلسلة من الهجمات الّتي استهدفت قيادات عسكريّة إيرانيّة ومواقع نوويّة.

وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في 17 حزيران، أنّ "في أعقاب معلومات استخباريّة دقيقة، هاجمت طائرات حربيّة لسلاح الجو مقر قيادة مؤهّل في قلب طهران، وقضت على رئيس أركان الحرب في إيران وأعلى قائد عسكري والأكثر قربًا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، علي شادماني".