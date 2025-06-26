رئيس الإكوادور أعلن توقيف المطلوب الأول في البلاد

أعلن رئيس ​الإكوادور​ دانيال نوبوا (Daniel Noboa)، القبض على زعيم عصابة لوس تشونيروس (Los Choneros) "فيتو"، الّذي فرّ قبل أكثر من عام من السّجن، وبات مذّاك المطلوب الأوّل في البلاد.

وأشار في تصريح، إلى أنّ "فيتو" (Fito)، واسمه الحقيقي أدولفو ماسياس، "بات في قبضة قوّات الأمن"، لافتًا إلى "أنّنا بذلنا قصارى جهدنا للمضي قُدمًا في تسليم "فيتو" إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، ونحن بانتظار ردّها".

وكان زعيم عصابة تهريب المخدّرات قد فرّ من سجن غواياكيل في كانون الثّاني 2024، ممّا أثار موجة عنف غير مسبوقة في البلاد، أسفرت عن مقتل العشرات. وقبل فراره، كان يقضي منذ 2011 عقوبة بالسّجن لمدّة 34 عامًا، بتهمة الجريمة المنظّمة والاتجار بالمخدّرات والقتل. كما ارتبط اسمه باغتيال فرناندو فيلافيسينسيو، الّذي كان أحد أبرز المرشّحين للانتخابات الرّئاسيّة في الإكوادور، في آب 2023.

يُذكر أنّ "فيتو" مطلوب للولايات المتّحدة بموجب مذكّرة توقيف صادرة عن مكتب المدّعي العام في نيويورك، بتهمة الاتجار بالأسلحة والكوكايين.