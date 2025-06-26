محدث: ترامب يأمر إسرائيل بإعادة الطائرات الحربية وعدم قصف إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، 24 يونيو 2025، رسالة عاجلة إلى إسرائيل بعدم قصف إيران، وإعادة طياريهم التي أرسلوها لقصف طهران، ردًا على ادّعاءات اختراق الأخيرة لوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ صباح اليوم.

وقال ترامب، إن إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، في الموعد الذي كان ترامب قد أعلنه، ليل الإثنين - الثلاثاء.

وذكر الرئيس الأميركي، أن "إسرائيل وإيران، انتهكتا وقف إطلاق النار"، مضيفا: "لست راضيا عن إسرائيل ولا عن إيران".

وقال إن "قدرات إيران النووية انتهت، ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا".

وذكر ترامب: "أقول لإسرائيل لا تلقوا قنابلكم على إيران، وإذا فعلتم ذلك فسيكون انتهاكا خطيرا".

وفي الصّدد ذاته، قال الرئيس الأميركي: "أقول لإسرائيل أعيدوا طياريكُم إلى الديار الآن".

ومن جانبها، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إدارة ترامب نقلت رسالة مفادها أن من حق إسرائيل الرد بعد أن هاجمتها إيران، مضيفًا، "ويجري الآن محاولة فهم مغزى التصريحات التي أدلى بها ترامب مؤخرا".

وعقب اتصال هاتفي جرى بين نتنياهو وترامب، قال الرئيس الأميركي: "إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودية لإيران".

وأضاف، "لن يصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار ساري المفعول".

مهاجمة هدف رمزي

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بعد محادثة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تم مهاجمة هدف رمزي في إيران.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم رادارا قرب العاصمة الإيرانية طهران، في حين تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن دوي انفجارين في شمال طهران.

المصدر : عرب 48