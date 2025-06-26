الاحتياطي الفدرالي لا يتوقّع ركودا تضخّميا في الولايات المتحدة لكنه يراقب المخاطر

اشار رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) ​جيروم باول​ الى إنه لا يتوقّع أن يشهد اقتصاد البلاد "ركودا تضخميا"، مطمئنا إلى أنّ الهيئة تراقب الظروف، وذلك خلال ادلائه بتصريح أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ بعيد خفض الاحتياطي الفدرالي توقّعاته للنمو للعام 2025 ورفعه توقّعاته للتضخم هذا العام.

ولدى سؤاله الأربعاء حول "المخاطر المحتملة للركود التضخمي"، استبعد باول الأمر، وقال "لقد حذرنا من ذلك، لكن بصراحة ليس هذا ما نواجهه أو نتوقع مواجهته، لكنه أمر نراقبه". وشدّد على الصعوبات التي تواجهها الهيئة في توقّع تداعيات التعرفات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على التضخم. وقال "يكمن أحد الأسباب التي تجعل الأمر بغاية الصعوبة في عدم وجود سابقة حديثة".

وتابع "أعتقد أنه يجب أن نكون متواضعين في ما يتّصل بتقديراتنا"، لافتا إلى احتمال أن تكون المدة التي يتطلّبها الخروج من التضخم أطول أو أقصر مما تعتقد الهيئة. وشدّد على أنّ الاحتياطي الفدرالي يريد، لهذا السبب، التريّث حاليا في خفض معدلات الفائدة "لاتخاذ قرار حكيم ورؤية كيفية تطور الأمور".

واوضح باول إنه من المنطقي توقّع بعض الارتفاع في الأسعار من جراء التعرفات. وأشار إلى أنه من شأن إبرام اتفاقات تجارية وتبديد الضبابية تشجيع الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة. وقال "إذا ارتكبنا خطأ هنا، فسيدفع الناس ثمن ذلك لفترة طويلة".

وقرر الاحتياطي الفدرالي بالإجماع الأسبوع الماضي الإبقاء على معدّلات الفائدة ضمن هامش يراوح بين 4,25 في المئة و4,50 في المئة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.