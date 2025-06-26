صحة غزة: الحرب دفعت الوضع إلى «مرحلة كارثية»

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أمس، أن الأوضاع الصحية والإنسانية وصلت «مرحلة كارثية» بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية وتفاقم الحصار المفروض على النظام الصحي. وقالت الوزارة في بيان، إن «الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية مع استمرار الاحتلال في منع إدخال الإمدادات الطبية الطارئة».

وحذرت من أن ما تبقى من المستشفيات العاملة في القطاع لن يكون أمامها مزيد من الوقت للاستمرار في تقديم الخدمات، بسبب ما تواجهه من أزمات خطيرة.

وأشارت إلى أن المستشفيات تعاني من اكتظاظ شديد يفوق طاقتها الاستيعابية، خاصة في أقسام المبيت والعناية المركزة، وسط تزايد الإصابات الحرجة التي تفوق قدرات أقسام الطوارئ والجراحة.

وبحسب البيان، تعمل 45 غرفة عمليات فقط من أصل 312 ضمن إمكانات محدودة، تعجز عن إجراء التدخلات الجراحية الطارئة والمعقدة. كما أدى انهيار مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية إلى تدهور الخدمات التخصصية، خصوصاً لمرضى السرطان والقلب.

وأوضحت الوزارة أن 47 % من قائمة الأدوية الأساسية، و65 % من المستهلكات الطبية أصبحت أرصدتها صفراً، فيما تعمل 9 محطات فقط من أصل 34 لتوليد الأكسجين بشكل جزئي، ما يؤثر على تزويد المستشفيات.