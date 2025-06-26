قوى الأمن تحبط عملية تهريب مخدِّرات إلى الخارج وتوقف المتورّطين

اعلنت المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه "في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها ​قوى الأمن الداخلي​ لمكافحة عمليات تهريب المخدّرات، ونتيجة المتابعة التي تقوم بها القطعات المختصة، تمكّنت عناصر فصيلة تفتيشات المطار في سرية المطار/ وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من توقيف المدعوة:

ك. ع. (مواليد عام 1988، ​لبنان​ية) أثناء محاولتها تهريب كمية من المخدرات داخل ثيابها الى احدى الدول العربية، وقد ضُبط بحوزتها:

/252/ غ من مادة الكوكايين

/13/ غ من مادة باز الكوكايين

/45/ غ من مادة الماريجوانا

/34/ غ من مادة حشيشة الكيف

واشار البيان الى انه تم إيداع الموقوفة والمضبوطات لدى فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في سرية المطار، حيث سُلمت إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق معها، بناءً على إشارة القضاء المختص. وبنتيجة التحقيقات وجمع المعلومات، تبيّن أن الموقوفة تنشط ضمن شبكة تهريب مخدّرات من لبنان إلى إحدى الدول العربية.

ولفت الى انه من خلال الاستقصاءات والتحريات، توصّل مكتب ​مكافحة المخدرات​ المركزي إلى تحديد عدد من أفراد الشبكة، ومن بينهم:

ب. ش. (مواليد عام 1995، لبناني)

ر. ب. (مواليد عام 1990، لبنانية)

وذكر بانه بعد عملية رصد دقيقة، أوقِف المشتبه بهما بكمين محكم نفذّته قوة من المكتب في محلة أدما. وباستماعهما، تبيّن تورط شخص ثالث يُدعى: ع. ع. (مواليد عام 2000، سوري) وقد تم توقيفه أيضًا من قبل إحدى دوريات المكتب في محلة ضبية. بالتحقيق معه، اعترف باستلام المخدّرات وتسليمها الى المهرّبين. وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودِعوا المرجع المعني، فيما العمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد الشبكة، بالتنسيق مع القضاء المختص.