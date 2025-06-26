مفرزة زحلة القضائية توقف اثنين من أفراد عصابة نفّذت عملية سرقة منزل في مجدل عنجر

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه "في إطار ​مكافحة الجرائم​ وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، وبعد تعرُّض أحد المنازل في بلدة مجدل عنجر البقاعيّة للسّرقة، من دون كسر أو خلع، والمسروقات كناية عن مبلغ مالي ومصاغ ذهبي ومسدّس حربي، وقُدِّرَت قيمتها بـ /25/ ألف دولار أميركي. ومن خلال الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة، تم الاشتباه بشخصَين، وهما:

م. س. (مواليد عام 2004، سوري)

ع. ص. (مواليد عام 2006، سوري)".

ولفت البيان الى انه "بنتيجة المتابعة والرّصد، جرى تحديد مكان وجودهما، في البلدة ذاتها، حيث داهمته قوّة من المفرزة بتاريخ ١٧-٦-٢٠٢٥ وعملت على توقيفهما. وقد اعترفا أنّهما نفّذا عمليّة السّرقة، بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص سوريين، وأنّهم دخلوا المنزل بواسطة مفتاح، كان (ع. ص.) قد سرقه من المالك. والتّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورّطين".