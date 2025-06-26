اشار المبعوث الاميركي ستيف ويتكوف الى اننا نعتقد أننا سنصدر إعلانات كبرى بشأن دول ستنضم إلى "اتفاقيات إبراهيم".
ولفت ويتكوف في تصريح له، الى انه "لدي إحساس قوي بأن إيران مستعدة لإبرام اتفاق، وآمل في إبرام اتفاق سلام شامل مع إيران". واوضح بان التخصيب والتسلح النووي لإيران من خطوط أميركا الحمراء.
وأضاف "لا يمكننا السماح بتسلح إيران نوويا، سيزعزع ذلك استقرار المنطقة بأكملها. سيحتاج الجميع حينها إلى قنبلة نووية، وهذا ببساطة أمر لا يمكننا قبوله".
كانت هذه تفاصيل خبر ويتكوف: نعتقد أننا سنصدر إعلانات كبرى بشأن دول ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم وآمل في إبرام اتفاق سلام شامل مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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