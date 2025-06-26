اشار مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف الى إن مجموعة من المعلومات المخابراتية الموثوقة تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة جراء الضربات الأميركية في الآونة الأخيرة، وأن إعادة بنائه ستستغرق سنوات.
وأوضح راتكليف في بيان، بانه "يتضمن هذا معلومات مخابراتية جديدة، من مصدر ونهج سبق وأن ثبتت موثوقيته ودقته، تفيد بتعرض عدد من المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية للدمار، وأن إعادة بنائها تحتاج سنوات".
كانت هذه تفاصيل خبر المخابرات المركزية الأميركية: معلومات تشير إلى أضرار بالغة لبرنامج إيران النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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