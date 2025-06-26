شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يزور قطر لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجالات العمل الخيري والتنموي، أجرى وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من جمهورية مصر العربية زيارة رسمية إلى دولة قطر، حيث التقى بعدد من الجهات القطرية المعنية بالتنمية والعمل الإنساني والتنموي، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

استقبل إبراهيم عبد الله الدهيمي، المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، الوفد المصري بمقر الهيئة، بحضور معالي السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، وحاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الخيري والتنموي، وتبادل الخبرات المؤسسية، واستكشاف مبادرات إقليمية مشتركة تعزز الأثر المجتمعي وتدعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

كما التقى الوفد بمعالي وزيرة التعاون الدولي القطرية، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، حيث تناول الاجتماع فرص التنسيق في تنفيذ مشروعات إنسانية وتنموية في المنطقة، والبحث حول آليات دعم المجتمعات الأكثر احتياجًا من خلال شراكات فعالة بين المجتمع المدني وصناديق التنمية.

وفي زيارة لمقر مؤسسة قطر الخيرية (Qatar Charity)، تم بحث أوجه التعاون بين الجانبين في تنفيذ مشروعات تنموية وإنسانية مشتركة، وتبادل التجارب في مجالات بناء القدرات المؤسسية، وضمان استدامة الأثر المجتمعي، بما يعزز من جودة وكفاءة العمل الأهلي في كلا البلدين.

كما زار وفد التحالف جمعية الهلال الأحمر القطرية، وتم خلال اللقاء استعراض برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ومناقشة إمكانيات التنسيق في الاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية، إلى جانب التعاون في برامج التدريب والتأهيل في المجال الإنساني.

وأكد الجانبان خلال مختلف اللقاءات أهمية بناء قنوات تواصل فعالة بين المؤسسات الخيرية والتنموية في دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتبادل التجارب الناجحة في مجالات التخطيط والتنفيذ والتأثير المجتمعي، بما يواكب تطلعات القطاع ويعزز من قدرته على الاستجابة للتحديات التنموية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على توسيع آفاق التعاون الإقليمي، وتفعيل دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال شراكات استراتيجية مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات الرائدة في العالم العربي.