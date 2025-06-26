شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: نمر بمرحلة إيجابية من دعم الدولة وانفتاحها على كل القوى والأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور رامى زهدى، مساعد رئيس حزب الوعى، إن الحزب يبحث عن جودة النواب، والنائب الحقيقى والعصرى هو المتصل بقضايا الوطن والجماهير والواعى والمدرك جيدا لقضايا الأمن القومى ولأدواته ويعرف كيف يستخدمها.

وأضاف رامى زهدى، خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أن الحزب ينافس على كافة المقاعد الفردية، كما أنه يفتح أبوابه لكافة الكفاءات الوطنية المستقرة التى تنوى الترشح سواء تنطوى تحت لواء الحزب أو تحتفظ باستقلاليتها.

ولفت رامى زهدى إلى أن الحزب يحاول أن يساعد كل الكفاءات الوطنية، أملا فى حياة برلمانية كما يطمح إليها الشارع المصرى، ونحن الآن نمر بمرحلة إيجابية من دعم الدولة وانفتاحها على كافة القوى والأحزاب وتمد يديها بميثاق العدالة السياسية للأحزاب دون إقصاء أو تمييز.