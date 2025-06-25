الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "طقسا صيفيا معتادا يسيطرعلى لبنان حتى يوم غد الخميس حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع".
واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة".
ولفتت الى ان "طقس الجمعة مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة أحياناً".
وذكرت ان "طقس السبت قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تكون الأجواء حارة خاصة في الداخل، حيث تلامس درجات الحرارة ال ٣٩ درجة".
واضافت ان "طقس الأحد مشمس إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل على الجبال والداخل".
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