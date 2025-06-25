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الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة

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الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "طقسا صيفيا معتادا يسيطرعلى لبنان حتى يوم غد الخميس حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة".

ولفتت الى ان "طقس الجمعة مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة أحياناً".

وذكرت ان "طقس السبت قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تكون الأجواء حارة خاصة في الداخل، حيث تلامس درجات الحرارة ال ٣٩ درجة".

واضافت ان "طقس الأحد مشمس إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل على الجبال والداخل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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