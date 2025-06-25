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المتحدثة باسم البيت الأبيض: إيران كانت على بعد أسابيع فقط من القدرة على إنتاج سلاح نووي قبل تدخل ترامب

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المتحدثة باسم البيت الأبيض: إيران كانت على بعد أسابيع فقط من القدرة على إنتاج سلاح نووي قبل تدخل ترامب

اشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض٬ الى ان "​إيران​ كانت على بعد أسابيع فقط من القدرة على إنتاج سلاح نووي قبل تدخل الرئيس دونالد ترامب"٬ لافتة الى ان "إيران عاجزة الآن عن إنتاج سلاح نووي وترامب توسط في وقف إطلاق نار تاريخي".

وذكرت ان "العالم أصبح أكثر أمنا بوجود ترامب قائدا أعلى للقوات المسلحة الأميركية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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