اشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض٬ الى ان "​إيران​ كانت على بعد أسابيع فقط من القدرة على إنتاج سلاح نووي قبل تدخل الرئيس دونالد ترامب"٬ لافتة الى ان "إيران عاجزة الآن عن إنتاج سلاح نووي وترامب توسط في وقف إطلاق نار تاريخي". وذكرت ان "العالم أصبح أكثر أمنا بوجود ترامب قائدا أعلى للقوات المسلحة الأميركية".

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدثة باسم البيت الأبيض: إيران كانت على بعد أسابيع فقط من القدرة على إنتاج سلاح نووي قبل تدخل ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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