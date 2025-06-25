غروسي: التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أمر واجب

اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن "تعاون ايران مع الوكالة الأممية حول برنامجها النووي يبقى أمرا واجبا"، وذلك بعدما صوت مجلس الشورى الإيراني على تعليق التعاون معها.

واعتبر أن "تعاون إيران معنا ليس خدمة، إنه واجب قانوني، وخصوصا ان إيران تبقى بلدا وقع معاهدة حظر الانتشار النووي".

ودعا غروسي الإثنين إلى السماح بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لضربات أميركية لمعرفة مصير مخزون اليورانيوم العالي التخصيب.