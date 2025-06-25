الاستخبارات الوطنية الأميركية: إيران ستحتاج لسنوات لإعادة بناء منشآتها النووية في نطنز وفوردو وأصفهان

أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية ​تولسي غابارد​، أن "إيران ستحتاج إلى سنوات لإعادة بناء منشآتها النووية في نطنز وفوردو وأصفهان بعد الغارات الجوية الأميركية"، مشيرة إلى أنها "ستضطر إلى إعادة بنائها من الصفر".

ولفتت الى ان "إذا قررت إيران إعادة بناء المواقع التي فقدتها، فسيتعين عليها إعادة بناء المواقع الثلاثة من الصفر، وهو ما سيستغرق سنوات".

وأوضحت أن "التقارير الإعلامية حول طبيعة التدمير الجزئي تستند إلى تسريبات معلومات سرية ضعيفة الثقة"، وتهدف إلى تشويه سمعة قرارات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وإجراءات الجيش الأميركي.

وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما، إلا أن إسرائيل وإيران تبادلتا الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ.