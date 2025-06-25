8 قتلى و400 جريح خلال تظاهرات في كينيا

قتل ثمانية أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 400 آخرين، حالة 83 منهم خطيرة، في تظاهرات نظمت في مختلف أنحاء كينيا في ذكرى انطلاق "حركة المواطن" في 2024، بحسب ما أفاد ائتلاف يضم عشرين منظمة غير حكومية.

وقالت هذه المنظمات وبينها المفوضية الكينية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إن ثمانية جرحى على الاقل عولجوا من إصابات بالرصاص، علما أن ثلاثة منهم شرطيون. وحضت "جميع من لا يزالون في الشارع على التحلي بالحذر لتجنب سقوط مزيد من القتلى والجرحى".