واشنطن بوست: اميركا قدمت لاسرائيل تفاهمات "صامتة" بأن اسرائيل ستتمتع بحرية العمل للرد على الانتهاكات الايرانية لاتفاق وقف اطلاق النار

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية نقلا عن مصدر، بان "الحكومة الاميركية قدمت ل​اسرائيل​ تفاهمات "صامتة" بأن اسرائيل ستتمتع بحرية العمل للرد على الانتهاكات الايرانية لاتفاق وقف اطلاق النار".

ولفتت الصحيفة الاميركية نقلا عن محللين اقليميين، الى ان هذه الحرب أظهرت أن التحالف الإسرائيلي-الأمريكي أقوى بكثير من أي صفقات اقتصادية تبرمها أمريكا مع دول الخليج، أو غيرها. واشارت الى ان التطورات الاخيرة تسلط الضوء على عزلة ايران العالمية حيث واجهت اسرائيل دون مساعدة كبيرة من حلفائها روسيا او الصين او وكلائها مثل حزب الله اللبناني الذي تعرض لضربات اسرائيلية كبيرة الخريف الماضي.

واردفت "واشنطن بوست"، "الاسرائيليون يشعرون بثقة اكبر مما كانوا عليه قبل اشهر بأن لديهم دعمًا كبيرًا من الولايات المتحدة، وان النصر لن يكون ممكنًا الا اذا عملت اسرائيل والولايات المتحدة جنبًا الى جنب في المرحلة المقبلة".

واكد المحللون الاقليميون "استعداد إسرائيل لتحمل العبء الأكبر في ساحة المعركة يتماشى مع رؤية الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ للشراكات الإقليمية حيث يمكن للولايات المتحدة أن تقدم الحد الأدنى من المساعدة التكتيكية وتعتمد على القوة المحلية لتعزيز المصالح المشتركة".

ونقلت "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول اسرائيلي، بان هناك حديث بين اعضاء مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بأنه قد يدعو الى انتخابات مبكرة للاستفادة من شعبيته المتجددة بعد ان كان يواجه تحديات قبل اسابيع قليلة في استطلاعات الرأي.