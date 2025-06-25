موقع فلايت رادار: إيران فتحت مجالها الجوي جزئيا

افاد موقع "فلايت رادار" بان إيران فتحت مجالها الجوي جزئيا، وذلك بعد وقف اطلاق النار بين ​ايران​ واسرائيل التي اعلن عنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وفي السياق، تحدثت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن ​فتح المجال الجوي​ للنصف الشرقي من البلاد للرحلات الداخلية والدولية.