افاد موقع "فلايت رادار" بان إيران فتحت مجالها الجوي جزئيا، وذلك بعد وقف اطلاق النار بين ايران واسرائيل التي اعلن عنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
وفي السياق، تحدثت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن فتح المجال الجوي للنصف الشرقي من البلاد للرحلات الداخلية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع فلايت رادار: إيران فتحت مجالها الجوي جزئيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.