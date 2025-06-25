الاستخبارات الإيرانية: أعددنا تقييمات بشأن سلوك ترامب وإدارته والمفاوضات النووية وتحركات الصهاينة

اشارت وزارة الاستخبارات الإيرانية الى اننا "خضنا في الأيام الماضية مواجهة ضارية مع الاستكبار والصهيونية"، لافتة الى اننا "أعددنا تقييمات بشأن سلوك الرئيس الاميركي دونالد ترامب وإدارته والمفاوضات النووية وتحركات الصهاينة".

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