رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان التطورات الأخيرة في المنطقة

بحث رئيس الامارات الشيخ ​محمد بن زايد​ آل نهيان مع امير قطر الشيخ ​تميم بن حمد​ آل ثاني ​العلاقات الثنائية​، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الوسط والجهود المبذولة لتحقيق السلام، ذلك خلال استقبال أمير قطر لرئيس الامارات الذي يقوم بزيارة أخوية إلى قطر تعزيزاً للأواصر الراسخة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وبحسب وكالة انباء الامارات "وام"، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة في منطقة ​الشرق الأوسط​ إثر إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل.

وأشاد رئيس الامارات في هذا السياق بجهود أمير قطر في تيسير التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الدولية والتنسيق المشترك، لتهيئة السبل الكفيلة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد الشيخ محمد بن زايد تضامن دولة الإمارات مع دولة قطر ووقوفها إلى جانب الأشقاء فيها إثر الهجوم الذي استهدف أراضيها، مؤكداً دعم الدولة جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة شعبها.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن شكره للرئيس الاماراتي لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه الشعب القطري مثمناً موقف دولة الإمارات وتضامنها مع دولة قطر إثر الاستهداف العسكري لأراضيها. وأكد الجانبان أهمية تعزيز مسارات الحوار والحلول الدبلوماسية كونهما السبيل الوحيد لتجاوز أزمات المنطقة والحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي.