الخطوط الجوية القطرية: سافر كل ركاب الرحلات المحولة بعد هجوم إيران خلال 24 ساعة

اشار الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية ال​قطر​ية بدر محمد المير الى إن كل ركاب الرحلات التي تم تحويل مسارها بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة جوية أمريكية في قطر سافروا خلال 24 ساعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في بيان، أن نحو 20 ألف مسافر تأثروا بتحويل مسار الرحلات.