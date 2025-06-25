افاد مراسل "النشرة"٬ في الجنوب بأن "قوة من الجيش وبمشاركة عناصر من مخابرات الجيش وفرقة من الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية وبالتنسيق مع قوات "اليونيفيل" توجهت الى حي طوفا عند أطراف مدينة ميس الجبل، وتم سحب الشاحنة التي استهدفتها واحرقتها القوات الإسرائيلية خلال قيامها بنقل الردميات من المنازل المدمرة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة من الجيش سحبت شاحنة أحرقتها القوات الإسرائيلية أثناء نقل الردميات في ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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