افادت المديريّة العامّة لأمن الدولة بأن "دوريّة من المديرية العامة لأمن الدولة - مكتب كسروان تمكنت بتاريخ 25 حزيران 2025، من توقيف السوري (ح.أ.) دخل قبل يومين خلسة إلى لبنان"، مشيرة الى ان "خلال التحقيق معه، إعترف بإجرائه دورات شرعية وعسكرية مع هيئة "تحرير الشام" بإشراف مدرّبين من جنسيات عربية سبق أن انتموا إلى صفوف "داعش".
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: توقيف سوري دخل خلسة واعترف بتلقي تدريبات مع "تحرير الشام" بإشراف عناصر من "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.