ابي المنى التقى "هيئة متابعة القمة الروحية" ووفوداً: لبناء جسور التلاقي وتعزيز الوحدة الوطنية

شدّد ​شيخ العقل​ لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى خلال تلبيته دعوة اللقاء بـ"هيئة متابعة القمة الروحية"، على "الدور الروحي والاجتماعي والوطني، من خلال بث الروح الايجابية في مجتمعاتنا المتنوعة، لمواجهة التحدّيات والمستجدات، والتصدّي لها بوحدة متماسكة، وبخطاب تهدئة لا تعبئة، وبالحثّ الدائم على الاستمرار في مهمة بناء جسور التلاقي مهما قست المراحل وكثرت المصاعب، تماماً كما فعلنا والرؤساء الروحيين في قمة بكركي الاخيرة".

وشكّل اللقاء مناسبة استنكر خلالها المجتمعون الاعتداء الاجرامي الذي وقع في كنيسة مار الياس في دمشق، معتبرين ان "رسالة المرجعيات الروحية واحدة في التأكيد على ثلاثية، المحبة والرحمة والحكمة، التي تبقى الدرع الواقية لصون الوطن من المخاطر".

وفي دار الطائفة في بيروت استقبل أبي المنى معتمد مشيخة العقل في كالغري البرتا – كندا طلال ابو درهمين، يرافقه رئيس بلدية كفرقوق النقابي أكرم عربي، للاطلاع منه على واقع أبناء الطائفة في المهجر، والتأكيد على توجيهات ابي المنى بخصوص أهمية خلق الأجواء المشجّعة للشباب والشابات، للتعلّق بالأرض والجذور، والمحافظة على القيم المعروفية الصحيحة، في ظل العولمة والفساد المستشري والآفات على أنواعها. والدور الذي تسعى لجنة الاغتراب في المجلس المذهبي للقيام به، فيما يتعلق بتكثيف ​التواصل مع الجاليات​ والاستماع إلى ملاحظاتهم وتشجيع ودعم أبناء العائلة المعروفية عموماً.

⁠ واجتمع شيخ العقل مع رئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ عصمت الجردي، بحضور رئيس المصلحة الدينية في المجلس الشيخ فاضل سليم والمستشار الشيخ رمزي سري الدين،

⁠وترأس اجتماعاً للجنة الثقافية في المجلس، بحضور رئيسها الشيخ وسام سليقا والأعضاء، وجرى البحث في عدة مواضيع ثقافية للمرحلة المقبلة.