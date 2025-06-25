سلام ترأس اجتماعًا لمعالجة الروائح في محيط المطار واستقبل وفدًا بريطانيًا لبحث التطورات في الجنوب

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا في السراي خُصِّص لبحث سبل معالجة الروائح الكريهة المنبعثة في محيط ​مطار بيروت الدولي​، والشويفات، والمناطق المجاورة، وتم التطرق خلال الاجتماع إلى المسبّبات الرئيسية للانبعاثات، وقد جرى الاتفاق على وضع آلية عمل لمتابعة المشكلة وحلّها، من خلال تشكيل لجنة يرأسها محافظ جبل لبنان تعمل على إعداد خارطة طريق بالإجراءات والحلول العاجلة المطلوبة.

في سياق اخر، استقبل سلام كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الأميرال إدوارد أهلغرن مع السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول.

وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة وأهمية موقف السلطات الرسمية اللبنانية التي حرصت على عدم انجرار البلاد إلى الحرب التي دارت في المنطقة، بالإضافة إلى الوضع الميداني في جنوب لبنان والجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني لتعزيز بسط سلطة الدولة، وضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي التي ما زالت تحتلها.