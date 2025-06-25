استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في مكتبه في مبنى المقرّ العام، سفيرة فنلندا في لبنان آن مسكانن، وجرى البحث في سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين الجانبين.
كما التقى النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، ثم النائب نبيل بدر، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء لاوندس بحث سبل التعاون مع سفيرة فنلندا واستعرض الأوضاع العامة مع الفرزلي وبدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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