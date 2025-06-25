البنك الدولي يمنح سوريا 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء

اعلن البنك الدولي في بيان، إنه وافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار لمساعدة سوريا على استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة، ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
وشكر وزير الطاقة السوري محمد البشير في تصريح له، البنك الدولي على قراره إن المنحة "ستسهم في دعم مشاريع استراتيجية، من ضمنها ربط شبكة الكهرباء بين سوريا وتركيا، وسوريا والأردن، بما يعزز أمن الطاقة ويحقق التكامل".
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