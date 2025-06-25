اشارت هيئة شؤون الاعلام في "تيار المستقبل" في بيان، الى انه لا يمر يوم من دون أخبار تحاول الاصطياد والاجتهاد في إجراءات إدارية يقوم بها "تيار المستقبل"، وآخرها ما نشرته احدى الصحف اليوم بعنوان "المستقبل" يقفل "سبيرز" جزئياً".
واوضح البيان بانه يهم "تيار المستقبل" نفي ما تضمنه الخبر جملة وتفصيلاً، ومعه كل الأخبار المماثلة، والتأكيد أنه مستمر بعمله مركزياً في مقره في "سبيرز" كالمعتاد، وهذا المقر لا يُقفل، ولا حتى جزئياً، ولكل من يروج لخلاف ذلك نقول: "خيطوا بغير مسلة"، وشفاكم الله من متلازمة "إقفالات المستقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر شؤون الاعلام في "المستقبل ": "التيار" مستمر بعمله مركزياً في مقره في "سبيرز" كالمعتاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.