اشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الى ان "الرئيس دونالد ترمب مهتم بال​سلام​ ونرغب في إقامة علاقات سلمية مع كل الدول"، لافتا الى اننا "نرغب في محادثات مباشرة مع إيران وقد نتواصل مع الإيرانيين الأسبوع المقبل".

كانت هذه تفاصيل خبر روبيو: نرغب في محادثات مباشرة مع إيران وقد نتواصل مع الإيرانيين الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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