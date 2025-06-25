ترامب: سنقابل الإيرانيين الأسبوع القادم وقد نصل إلى اتفاق

اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى انني "لا أعتقد أن أيا من إسرائيل و​إيران​ ستقدم على مهاجمة الأخرى بعد اليوم"، معتبرا أن "الأسبوع الماضي نفذنا هجوما دقيقا وناجحا جدا على منشآت إيران النووية".

ولفت في تصريح في قمة الناتو الى ان "لدينا جيش رائع وقد أوضحت هجماتنا في إيران قوة الردع الأميركية".

وذكر ان "الولايات المتحدة تساهم بنحو ثلثي الإنفاق في الناتو وقد طالبت مرارا بتغيير ذلك"، لافتا الى أن "الناتو التزم برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي وهذه خطوة تاريخية". واوضح أن "على مدى سنوات عجز أعضاء الناتو عن رفع إنفاقهم الدفاعي إلى 2% والآن يلتزمون بـ5% وهذا إنجاز تاريخي".

ورأى أن "الانتشار الهائل للقوة الأميركية مهد الطريق للسلام".

في سياق منفصل، اشار ترامب الى ان "بحسب بيان لهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية فقد نجحت الهجمات في تأخير برنامج إيران النووي لسنوات"، لافتا الى ان "وسائل إعلام كاذبة في الولايات المتحدة تشكك في نتائج ضرباتنا في إيران".

وكشف أن "30 صاروخا انطلقت من الغواصات الأميركية أثناء هجومنا ودمرت أهدافها بدقة في إيران"، لافتا الى ان "طياري بي 2 أنجزوا عملا متقنا باستهداف منشأة فوردو الإيرانية وعادوا إلى الولايات المتحدة بسلام".

واضاف ان "52 طائرة إسرائيلية كانت متجهة إلى إيران لترد على ما ظنوا أنه انتهاك لوقف إطلاق النار وطلبت منها العودة". ورأى أن "إيران خاضت حربا بشجاعة والإيرانيون يريدون المال لإعادة بناء دولتهم والصين يمكنها شراء النفط منهم". وقال "سنقابل الإيرانيين الأسبوع القادم وقد نصل إلى اتفاق".

في سياق اخر، ذكر ترامب، أن "اجتماعي مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي كان وديا لأبعد الحدود وأعتقد أنه يريد إنهاء الصراع وهذا ما أريده"، لافتا الى ان "زيلنسكي يقود حربه بشجاعة وهي حرب صعبة". واوضح أن "إنهاء حرب أوكرانيا أصعب مما يتصوره الناس فبوتين صعب وكان لدينا بعض المشاكل مع زيلنسكي".

واشار الى انني "انهيت الحرب بين الهند وباكستان وقلت لهما إذا واصلتما القتال فلن نبرم معكما أي صفقة تجارية"، مشددا ان "على على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا". ولفت الى ان "أوكرانيا في حاجة لمنظومات باتريوت وسنرى ما إذا كان بإمكاننا توفيرها".

وتابع ان "رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مريع وسيغادر منصبه قريبا"، لافتا الى ان "إدارة الرئيس السابق جو بايدن اقترضت الأموال بغباء وسنقوم بتسديد الديون". ورأى انه "يجب تخفيض معدلات الفائدة لأن ذلك يحد من قيمة الأموال التي علينا سدادها".

وشدد على ان "علينا أن نكون فخورين بطيارينا بدل الحط من قدرهم"، معتبرا أن "شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز" تؤذيان طيارينا بمحاولة استهدافي".