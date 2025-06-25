شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: انطلاق معسكر إعداد قيادات العمل التطوعى لمكافخة الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

استمرارًا للتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،وفي إطار الشراكة الاستراتيجية ، انطلقت فعاليات معسكر إعداد قيادات العمل التطوعي لمناهضة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، بمحافظة بورسعيد، بمشاركة واسعة من شباب متطوعين مؤسسة حياة كريمة يمثلون جميع محافظات الجمهورية.

ويُعد هذا المعسكر بمثابة برنامج تدريب مدربين (TOT)، حيث يتم تأهيل مجموعة من الشباب القياديين من مختلف المحافظات على مهارات التوعية المجتمعية، ليقوموا بدورهم عقب عودتهم إلى محافظاتهم بنقل هذا التدريب إلى فرق المتطوعين التابعة لمؤسسة حياة كريمة، ومن ثم تنظيم حملات توعية مجتمعية موسعة لمواجهة قضية الإدمان وتعزيز قيم الوعي والاختيار السليم لدى المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وخاصة للشباب والأطفال عن طريق ورش عمل توعوية تفاعلية وألعاب تعليمية للأطفال وكذلك ورش حكي، بالإضافة إلى تحويل الراغبين للعلاج من الإدمان في سرية تامة وبالمجان.

ويعتبر المعسكر امتداد لتعاون شامل بين المؤسسة والصندوق في محاور التوعية المجتمعية، ومنها:

• مبادرة “إنت الحياة”، التي انطلقت في 15 أغسطس 2023، واستهدفت نحو مليون مستفيد من مختلف الأعمار والفئات.

• قوافل السعادة التي انطلقت في 20 مارس 2024، وجابت المحافظات والقرى لتقديم رسائل توعية في أجواء ترفيهية وتفاعلية.

• المعسكرات الشبابية المشتركة التي ساهمت في بناء شخصية المتطوع القادر على التأثير.

• الاحتفال بعيد الطفولة بفعاليات فنية وتوعوية لتعزيز السلوك الإيجابي لدى النشء.

• التعاون في معرض الكتاب بأنشطة موجهة للأطفال والشباب لربط الثقافة بالتوعية.

و تمثل محاور التدريب داخل المعسكر:

• فهم مجتمعي شامل لقضية الإدمان كظاهرة إنسانية لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية.

• مهارات الاتصال والتأثير والإقناع لتمكين المشاركين من تقديم رسائل توعوية تصل بفاعلية لكل فئات المجتمع.

• مهارات القيادة والعمل الجماعي اللازمة لتكوين فرق تطوعية مستقرة ومنتجة.

• تصميم حملات مجتمعية ميدانية قائمة على التفاعل المباشر مع المواطنين.

• تدريبات عملية وزيارات ميدانية لتعزيز البُعد الإنساني في معالجة الظاهرة.

• ورش تفاعلية لتطوير خطاب توعوي مبسّط يناسب شرائح مختلفة من الفئات المستهدفة.

و ينطلق المعسكر من قلب بورسعيد إلى كافة محافظات مصر ، هو نموذج تطبيقي على نهج المؤسسة في التمكين الحقيقي للشباب، حيث لا يتوقف التدريب عند حدود المكان، بل يحمل كل شاب وشابة رسالة ووعي وأدوات عملية يعود بها إلى محافظته ليبدأ نقل المعرفة وتوسيع أثر التوعية من خلال المتطوعين.

وتسعى مؤسسة حياة كريمة، بالشراكة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى تكوين نواة من القيادات التطوعية الشابة التي تمتلك القدرة على صياغة خطاب مجتمعي مؤثر، قادر على مواجهة التحديات التي تهدد الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتها خطر الإدمان.

ويعتبر هذا المعسكر ليس مجرد تدريب، بل هو بداية سلسلة من الحملات المجتمعية الهادفة التي يقودها شباب مصر الواعي من أجل وطن أكثر أمانًا واستقرارًا.



مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي



مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي



مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي



مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي



مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي