ترامب يحذر إيران من ضربة جديدة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة إلى إيران، ملوّحًا بضربة عسكرية جديدة في حال أقدمت طهران على إعادة بناء برنامجها النووي، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في لاهاي إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وقال ترامب، بحسب ما نقلته شبكة RT، إن "أي محاولة من إيران لإحياء برنامجها النووي ستقابل بضربة أميركية أخرى، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث. الأمر انتهى لسنوات طويلة". وأضاف واثقًا: "كل شيء هناك انهار تمامًا، ولا يمكن لأحد حتى دخول تلك المنشآت لأنها الآن تحت ملايين الأطنان من الصخور".

واعتبر الرئيس الأميركي أن العملية العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية كانت "مثالية وخالية من العيوب"، مشيرًا إلى أن القنابل التي استخدمت، والتي يبلغ وزن الواحدة منها 30 ألف رطل، "سقطت بدقة على المواقع المحددة تحت منشأة فوردو، وأحدثت دمارًا شاملًا".

وردًا على سؤال حول مدى تأخير تلك الضربات للمشروع النووي الإيراني، قال ترامب: "أعتقد أنها أخرته لعقود. لا أظن أن الإيرانيين سيحاولون مرة أخرى. لقد مرّوا بالجحيم، وأعتقد أنهم اكتفوا".

وشدد ترامب على صعوبة بناء منشآت نووية مثل فوردو، لافتًا إلى أن إيران أنفقت "تريليونات الدولارات" على هذا المشروع دون أن تحقق هدفها، قبل أن يؤكد أن "الضربة الأميركية هي من أنهت الحرب بين إيران وإسرائيل، تمامًا كما فعلت ضربتا هيروشيما وناغازاكي".

وختم بالقول إن "وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يسير بشكل جيد"، مشيرًا إلى أن العلاقات مع طهران "أفضل الآن"، ومعتبرًا أن "فشل الضربة كان سيعني استمرار الحرب حتى اليوم".

