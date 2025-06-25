شكرا لقرائتكم خبر عن أمين أعلام النواب: الدولة تخوض معركة حقيقية ضد الشائعات الممنهجة والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن مصر تمر بلحظة فارقة تتطلب من كل وطنى مخلص أن يكون على قدر المسؤولية، مشددة على أن الاصطفاف خلف القيادة السياسية لم يعد خيارًا، بل واجب وطنى تفرضه الظروف والتحديات التى نواجهها فى الداخل والخارج.

وأكدت رشاد، أن الدولة تخوض معركة حقيقية ضد محاولات زعزعة الثقة، وحربًا شرسة من الشائعات الممنهجة التى تستهدف استقرار الوطن وإرادة الشعب، مطالبة الجميع بالتحلى بالوعى واليقظة، وعدم الانسياق خلف الأخبار المفبركة التى تهدف لإشاعة الإحباط والبلبلة.

وقالت النائبة هند رشاد، إن مصر تنادينا جميعًا، أبناءً وبنات، شبابًا وكبارًا، للعمل لا الكلام، للبناء لا الهدم، للوقوف يدًا واحدة خلف قيادة وطنية تعمل ليل نهار من أجل مستقبل هذا الشعب العظيم"، مشيرة إلى أن الوعى الشعبى هو السلاح الأقوى فى مواجهة هذه الحرب الناعمة التى تستهدف العقول قبل الأوطان.

ودعت النائبة هند رشاد كل وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية إلى تحمل مسؤوليتها فى تعزيز الانتماء، وغرس مفاهيم الولاء والانضباط، مؤكدة أن الرهان الحقيقى على وعى المصريين ووطنيتهم.

واختتمت تصريحها برسالة واضحة: "مصر تحتاج منا اليوم أن نكون جنودًا على كل جبهة – جبهة الوعى، وجبهة البناء، وجبهة الدفاع عن الحقيقة. فالوطن أغلى من كل شيء، والاصطفاف خلفه هو السبيل لعبور كل الأزمات والانطلاق نحو المستقبل بكل قوة وثقة".