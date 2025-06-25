شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: انطلاقة جديدة للجنة الشؤون العربية والخارجية برؤية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب خالد البلشى، نقيب الصحفيين، أنه يتمنى أن يكون أول اجتماع للجنة الشؤون العربية والخارجيه بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى يمثل انطلاقة، جديدة للجنة وتكمل مسيرة النجاح بعد مسيرة حافلة للجنة السابقة.



وقال نقيب الصحفيين، إنه لابد للجنة فى أول اجتماع لها أن نفكر بطريقة أشمل، ويتم الاشتباك مع القضايا المختلفة بطريقة أوسع، برؤية من الزملاء المشاركين فى اللجنة، موجها الشكر للزميل حسين الزناتى مقرر اللجنة السابق على كل مجهوداته.

ومن جانبة قال هشام يونس، أمين الصندوق، إنه كان مقرر لجنه الشؤون العربية والخارجية من 2011 حتى 2013، وكانت الأحداث وقتها كثيرة فيما يتعلق بالملف الفلسطينى والمصالحه مع حماس وغيرها، مؤكدا أن عمل اللجنة الأساسى هو التواصل مع المؤسسات المناظرة والمشابهة لنقابة الصحفيين، مؤكدا أنه يمكن أن يتم عقد تحالفات بمنح تدريبية مع منظمات تعمل بنفس المجال فى الصحافة والإعلام خارج مصر.

وأوضح محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنة التدريب بالنقابة، أن الوضع الإقليمى والدولى ساخن مما يجعل ملفات اللجنة كثيرة، متمنيا الكثير من النجاح للزميل محمد السيد وللجنة فى عملها.

وفى هذا الصدد قال محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية، إنه من المفترض التكامل بين كل لجان النقابة وسيتم التعاون من أجل تطوير الأفكار، بنشاط مشترك بين جميع اللجان،حيث من الممكن أن يتم التواصل بين الأحداث الثقافية عالميا والتعاون مع اللجنة لتنظيمها داخل نقابة الصحفيين.

وقالت إيمان عوف، رئيس لجنة الحريات والمرأة بنقابة الصحفيين، إنه من الممكن أن يتم التعاون ووضع استراتيجية كاملة بين لجنتى الحريات والشئون العربية، وبيان أوجه التعاون والتكامل بين اللجان، متمنية التوفيق للجنة فى عملها.