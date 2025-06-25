شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطالب بحلول لمشكلة المباني الآيلة للسقوط بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارات اللجنة الميدانية للمحافظات تكون زيارات جادة تستهدف الوقوف على طبيعة المشروعات القومية والعامة المقامة في المحافظات وإظهارها، والتعرف على المشكلات والاحتياجات ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها.

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان المحافظة، اليوم.

وطالب رئيس اللجنة بتعميم تجربة محافظة الإسكندرية فى تحسين أداء منظومة رصف الطرق وتحسين السيولة المرورية بالاعتماد على دراسات متخصصة.

وأكد فى هذا الشأن، أن المحافظة استطاعت تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بإجمالي ٢٢٦ مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي ٢٠٢٣ والذي بلغت فيه قيمة أعمال إعادة الشيء لأصله ٤٥ مليون جنيه .

وأضاف النائب السجيني، أن المحافظة قامت أيضا بتجربة فريدة من نوعها تتعلق بتحسين السيولة المرورية بعدد من المناطق المزدحمة بنطاق المحافظة من خلال الاعتماد على دراسات متخصصة ونزول باحثين لوضع حلول جزرية وهو ما يعد أمرا مستحدثا لا بد من تعميمه بالمحافظات.

وفيما يتعلق بالمخططات التفصيلية لمحافظة الإسكندرية طالب المهندس أحمد السجيني بضرورة الإسراع بالكشف عن صورتها النهائية من أجل العودة بالنفع على المواطنين الذين يريدون البدء فى أعمال التراخيص اللازمة فى هذا الشأن.

وتساءل السجيني عن موقف كوبري الكيلو 21، ودعا مديرية الطرق والكباري إلى الاهتمام بأمر وتوضيح موقف تنفيذ الكوبري بكافة التفاصيل.

ودعا النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد الذاتية للمحافظات ومنها محافظة الإسكندرية، وأن يكون هناك اهتمام بتعظيم الموارد من خلال مصادر متعددة.

وأكد الحسيني أن محافظة الإسكندرية من أهم المحافظات ولجنة الإدارة المحلية جاءت اليوم للتعرف على احتياجات المحافظة ومساعدتها لإيجاد حلول للمشكلات، والوقوف على الطبيعة على المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها في المحافظة.

وأشار النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تحرص من خلال الزيارات الميدانية على متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع ونسب التنفيذ والتعرف على احتياجات المحافظة.

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه انحاز لمحافظة الإسكندرية أثناء مناقشة الموازنة، موضحاً أنه استوقفه رقمين مهمين في موضوع الطرق، في الحديث عن تنمية الموارد، حيث إنه لا يصح أن يكون هناك فائت بين العام الحالي والعام المالي الجديد حوالي 70 مليون جنيه في الخطة.

وأشار درويش إلى أهمية تعظيم الموارد، وأن تكون هناك نسب إنجاز عالية للمشروعات حتى يتم طلب دعم الخطة.

وتساءلت النائبة ريهام عبد النبي، عضو لجنة الإدارة المحلية، عن ملف الحدائق العامة في المحافظة، وعن موضوع الأسواق وتنظيمها، ورد محافظ الإسكندرية بأن وضع الأسواق حاليا لا يحقق الرقابة، وهناك بعض الأسواق يتم العملة، لافتاً إلى أنه سيتم عمل سوق كبير على الحدود بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة.

كما سألت عبد النبي، عن خطة التعامل مع المواقف وتطويرها، وأكد المحافظ على أهمية التعامل بواقعية مع ملف المواقف، وأن الحل يتم طرح المواقف لإدارتها وتخرج المحافظة من إدارتها لأنها حاليا لا تحقق فائدة اقتصادية.

وأشارت إلى أهمية تطبيق منظومة التغيرات المكانية، وأوضح المحافظ أن الإسكندرية المحافظة حالياً رقم واحد في الرصد والإجراءات القانونية ويتم الإزالة في المهد، كما سألت النائبة عن العمارات السكنية الآيلة للسقوط وكيفية التعامل مع هذه المشكلة.

وطالبت النائبة أمل زكريا بتوصية من اللجنة بإنجاز مستشفى الجامعة في البحيرة لأنها تخدم إسكندرية أيضا، كما أكدت على أهمية دعم التعليم وتطوير المدارس، وسألت عن موقف تنفيذ وتطوير كوبري محرم بك، التصدي لحل أزمة المباني الآيلة للسقوط والتصدي لمشكلة ظاهرة الكاحول، وقالت إن هناك "ناس بتسترزق من المباني القديمة حتى لو هتقع على الناس".

بدورها تحدثت النائبة سناء السعيد، عضو اللجنة، عن العمارات المخالفة والآيلة للسقوط، وخطة المحافظة السكن الكريم حل مشكلة الناس وعدم تركهم يعيشون في مباني قديمة معرضة للسقوط، وتحدثت عن أهمية توفير مساكن كريمة لهم.

وأكدت على أهمية دمج المرأة في المشروعات الصغيرة، وأهمية رعاية الأطفال المشردين في الشوارع، وأن يكون هناك دعم للشباب، والاهتمام بالمحافظات في الخطة الاستثمارية والتمويل الذاتي.

واستقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم ، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، وذلك في إطار زيارة اللجنة للمحافظة والتي تستمر علي مدار ثلاثة أيام يتم خلالها متابعة الوضع التنفيذي وتفقد عدد من المشروعات المحلية والخدمية والتنموية على أرض الواقع.

ورحب المحافظ بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية هذا النوع من الزيارات الميدانية التي تسهم في تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ودعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء اجتماعًا موسعًا مع لجنة الإدارة المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تم الإنتهاء منها والجارى تنفيذها بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات تطوير الطرق والنقل، وتطوير العشوائيات وملف العقارات الآيلة للسقوط وتحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، إلى جانب مناقشة آليات تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ.

يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، وعمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.