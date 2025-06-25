شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشؤون العربية والخارجية بالصحفيين تعقد اجتماعها الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل، لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، اجتماعها الأول بحضور عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.



لجنة الشؤون العربية والخارجية بالصحفيين تعقد اجتماعها الأول

يأتى الاجتماع في إطار سعي اللجنة إلى وضع خطة عمل شاملة للفترة المقبلة، بما يساهم في تفعيل دور الصحفيين في تناول القضايا العربية والدولية، وتعزيز سبل التواصل والتعاون مع المؤسسات الإعلامية في الخارج.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من المقترحات والمبادرات التي من شأنها تفعيل عمل اللجنة.



لجنة الشئون العربية

وكان محمد السيد الشاذلى دعا جميع الزملاء إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في أعمال الاجتماع، مؤكدا أننا نتطلع إلى جهد جماعي يرفد النشاط بحصيلة الأفكار والخبرات، وبما يراه الزملاء ضروريًّا في المرحلة الراهنة، أو يقع ضمن الأولويات واجبة الالتفات في المراحل المقبلة.