شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الوعى هو خط الدفاع الأول فى مواجهة حملات الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن الظروف الراهنة التى تمر بها مصر تستدعى من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه الوطن على مختلف المستويات.

وأشارت عطوة إلى أن الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة ليس مجرد دعوة، بل هو ضرورة لحماية مكتسبات الدولة واستكمال مسيرة التنمية، لافتة إلى أن الشعب المصري قادر على تجاوز أي أزمة طالما ظل متماسكًا وواعيًا بحجم التحديات.

وشددت على أهمية نشر الوعي بين المواطنين، وضرورة التحلي بالمسؤولية في التعامل مع المعلومات المتداولة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ساحة خصبة لترويج الشائعات وبث الفتن.

وقالت عطوة إن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، بدءًا من الأسرة، مرورًا بالمدرسة، والإعلام، ووصولاً إلى مؤسسات الدولة المختلفة، داعية إلى تعزيز ثقافة التحقق من المعلومات، والتأكيد على أن الأمن والاستقرار لا يتحققان إلا بالوعي والمشاركة الفعالة من المواطنين.

واختتمت النائبة مايسة عطوة تصريحها بالتأكيد على أن مصر قادرة، بفضل وعي شعبها وصلابة مؤسساتها، على عبور أي تحدٍ، مشددة على أن الاصطفاف خلف القيادة السياسية هو الضمانة الحقيقية لعبور هذه المرحلة بأمان واستقرار.