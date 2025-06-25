الأمن القومي الإيراني: فتحنا فصلا جديدا من "المعادلة الردعية" بعد توجيهنا "ردّا مزلزلا"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه " فتح فصلا جديدا من "المعادلة الردعية"، بعد توجيهه "ردّا مزلزلا"، على من وصفهم بالأعداء.

وذكر المجلس في بيان أنه "ردا على العدوان الصهيوني، فإن أبناءكم الشجعان والبواسل في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتنفيذ أمر القائد الأعلى للثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، وبالاعتماد على الصبر في مواجهة وقاحة العدو، وجّهوا ردا مزلزلا على المعتدين، معلنين بذلك فتح فصل جديد من المعادلة الردعية ضد المحتلين الأميركيين في المنطقة، وذلك من خلال استهداف قواعدهم العسكرية في عمق الأراضي المحتلة".

وذكر أن "اليقظة، والتوقيت المناسب، والمقاومة الثابتة، والاتحاد اللامثيل له بين أبناء الشعب، قد دمّر الإستراتيجية الأساسية للعدو، وخلق فرصة جديدة لترسيخ صمود مجاهدي الإسلام وبناء القدرة الرادعة للجمهورية الإسلامية، تلك القدرة التي تم تعزيزها طيلة سنوات من الجهاد الإبداعي والمتواصل، وكانت ثمرة 12 يوما من الجهاد الدموي والمستمر، حيث تمكّنت من الرد في الوقت المناسب وبالقدر المطلوب على العدوان".

وأضاف أن "الهدية الإلهية في هذا النصر العظيم، هي ثمرة للفهم العميق، والحكمة، وسلوك القيادة والتدبير، وجهاد المجاهدين، وصبر وتحمل السجناء، وصمود ذوي الشهداء، وتحمّل الأسر، وكل من لم يقبل الذل أمام العدو، فصنع النصر بيديه".

ولفت إلى أنه "بلا شك، فإن إدراك هذا الانتصار التاريخي من قبل الشعب الواعي لإيران، سيؤدي إلى تعزيز الإرادة الراسخة لأبناء هذا الوطن في مواجهة الأعداء، وسيسد كل الطرق أمام تكرار مثل هذه الاعتداءات العدوانية".

المصدر : عرب 48