إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف مجلس سلامة النقل الأميركي، عن "السبب المحتمل" للحادث الذي تعرّضت له طائرة تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز" في يناير 2024 وكاد يتسبّب بكارثة جوية.

وخلال جلسة استماع علنية استمرت نحو ست ساعات، درس مجلس إدارة "مجلس سلامة النقل الأميركي" نتائج التحقيق الذي أجراه خبراؤه، ووافق في ختامها على مسودة التقرير النهائي الذي يفترض أن ينشر قريباً.

وأوضح مجلس سلامة النقل الأميركي، أن السبب هو تقصير من جانب شركة بوينغ في توفير التدريب اللازم لموظفيها و"خلل في الرقابة" من جانب هيئة الطيران المدني الفدرالية.

وفي 5 يناير 2024، خلال مرحلة صعود طائرة بوينغ 737 ماكس 9 التي كانت تقوم بالرحلة رقم 1282 بين بورتلاند (أوريغون) وأونتاريو (كاليفورنيا)، انفصل باب الغلق - وهو غطاء يغلق مخرج الطوارئ الزائد عن الحاجة - تاركا فجوة كبيرة في جسم الطائرة ومسبّبا بعض الإصابات الطفيفة في صفوف عدد من ركابها.

وفي تقرير أولي نُشر بعد شهر، كشف المجلس الوطني لسلامة النقل أنّ أربعة مسامير مخصّصة لتثبيت هذا الجزء في جسم الطائرة كانت مفقودة.

وأثبت التحقيق ما أكّدته لاحقا شركة بوينغ من أنّ هذ المسامير تمّت إزالتها أثناء التجميع النهائي لجسم الطائرة في مصنع رينتون (شمال غرب) من قبل موظفين غير مصرّح لهم بذلك، في عملية لم يتم توثيقها وبالتالي لم يتم فحصها.

ولمعالجة المشاكل المختلفة التي حدّدها المحققون، أصدر المجلس عددا من التوصيات لكل من شركة بوينغ وهيئة إدارة الطيران الفدرالية والعديد من منظمات الطيران الأخرى.