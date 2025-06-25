القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق مسيرة من اليمن باتجاه إسرائيل وسلاح الجو يعمل على اعتراضها

أفادت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، عن "رصد إطلاق مسيّرة من ​اليمن​ باتجاه إسرائيل"، مشيرة إلى أنّ "سلاح الجو يعمل على اعتراضها".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع ​غزة​ منذ 7 تشرين الأول 2023 وارتكاب مجازر يومية بحق الفلسطينيين.

وسبق وأن أكّدت حركة "أنصار الله" في اليمن استمرار عمليات إسناد قطاع غزة العسكرية، وأنّ "دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة هو موقف ديني ومبدئي ثابت لا تراجع عنه".