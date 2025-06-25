ترامب: قمة الناتو كانت ناجحة جدًا وحققنا أمورًا كثيرة

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ "قمة الناتو كانت ناجحة جدًا والمشاركة فيها كانت إيجابية للغاية وحققنا أمورا كثيرة"، وذلك بعد أن تعهدت دول الناتو بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035.
وفي سياق آخر، أعاد ترامب الإشادة في الضربة الأميركية على المنشآت النووية الإيراني، حيث قال إنّ "الطيارين الأميركيين ألحقوا ضررًا كبيرًا بمنشآت إيران النووية والإعلام الكاذب يقلل من جهود قواتنا".
وفي وقت سابق من اليوم، أشار ترامب إلى أنّ "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يسير بشكل جيد وإسرائيل أعادت الطائرات أمس التي كانت تنوي قصف إيران".
وقال "لن نسمح للإيرانيين بتخصيب أي يورانيوم بعد الآن"، مضيفًا "سينتهي بنا المطاف لنوع من العلاقات مع إيران".
وأقرّ ترامب بأنّ "إسرائيل تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة"، في حين أوضح "أننا حققنا انتصارا كبيرا في إيران وما حدث في إيران دمار كامل للمنشآت النووية ولا أعتقد أنهم نجحوا في إنقاذ أي مواد"، مضيفًا "إسرائيل على وشك إصدار تقرير يؤكد التدمير الكامل لمنشأة فوردو. كان لديهم أشخاص على الأرض في فوردو بعد الضربة، وهم يقولون إنها كانت إبادة كاملة".
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