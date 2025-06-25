وزير الدفاع الروسي اجتمع مع نظيره الصيني: علاقات روسيا والصين تحافظ على ديناميكية نمو تصاعدية

أشار وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، خلال اجتماع مع نظيره ​الصين​ي دونغ جون في الصين، إلى أنّ "العلاقات بين ​روسيا​ والصين وصلت إلى مستوى عالٍ غير مسبوق وتحافظ على ديناميكية نمو تصاعدية".

وأعرب بيلاؤوسوف، خلال الاجتماع، عن "ثقته في أن المحادثات ستعمل على تعزيز الشراكة في قطاع الدفاع".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ "وزير الدفاع الروسي وصل إلى الصين لحضور اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون".

وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع الروسي سيجري على هامش الاجتماع سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الإدارات العسكرية للدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون".